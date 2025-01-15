За 2024 год сливочное масло в России подорожало примерно на 36%

Цена на сливочное масло в России за 2024 год выросла на 36,23%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Уточняется, что связано это с высоким потреблением молока, из-за чего его не хватало на производство масла. Кроме того, на рост цен повлияла продовольственная инфляция, которая за этот же период составила 11,05%.

В то же время было зафиксировано снижение цен на куриные яйца. Показатель снизился на 11,16%. Кроме того, наблюдалось удешевление в том числе на апельсины и лимоны - на 5,3% и 1,1% соответственно.

Ранее «Звезде» в Руспродсоюзе сообщили, что рост цен на сливочное масло коснулся не только россиян, но и остальной мир.