ХАМАС получил от Израиля новый проект о прекращении огня и о заложниках

Израильская сторона передала представителям радикального палестинского движения ХАМАС новый проект сделки о прекращении огня в секторе Газа и обмена заложников. Информацию об этом со ссылкой на двух израильских чиновников сообщил портал Axios.

«Израиль передал ХАМАС обновленный проект сделки, предусматривающий освобождение части из ста заложников, остающихся в руках этого движения, и начало прекращения огня в Газе», - пояснили СМИ.

В частности, в документе содержатся условия для начала переговоров: предлагается прекратить боевые действия на срок от 42 до 60 дней, освободить из плена ХАМАС женщин всех возрастов и мужчин старше 50 лет, а также заложников в тяжелом состоянии здоровья.

Кроме этого, положения проекта нового соглашения уже стали известны высокопоставленным сотрудникам египетской разведки, которые передали их представителям ХАМАС. Но позиция палестинской стороны еще остается неизвестной.

В конце октября американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предложило 28-дневное перемирие в Газе и обмен заложников. Уильям Бернс рассматривал вариант обмена восьми заключенных мужчин или женщин старше 50 лет на несколько десятков палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.