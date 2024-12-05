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ХАМАС получил от Израиля новый проект о прекращении огня и о заложниках

Новый проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа рассматривает вариант прекратить огонь на срок от 42 до 60 дней и освободить всех женщин.
Марина Крижановская 2024-12-05 03:52:07
© Фото: IMAGO Hadi Daoud apaimages Globallookpress

Израильская сторона передала представителям радикального палестинского движения ХАМАС новый проект сделки о прекращении огня в секторе Газа и обмена заложников. Информацию об этом со ссылкой на двух израильских чиновников сообщил портал Axios.

«Израиль передал ХАМАС обновленный проект сделки, предусматривающий освобождение части из ста заложников, остающихся в руках этого движения, и начало прекращения огня в Газе», - пояснили СМИ.

В частности, в документе содержатся условия для начала переговоров: предлагается прекратить боевые действия на срок от 42 до 60 дней, освободить из плена ХАМАС женщин всех возрастов и мужчин старше 50 лет, а также заложников в тяжелом состоянии здоровья.

Кроме этого, положения проекта нового соглашения уже стали известны высокопоставленным сотрудникам египетской разведки, которые передали их представителям ХАМАС. Но позиция палестинской стороны еще остается неизвестной.

В конце октября американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предложило 28-дневное перемирие в Газе и обмен заложников. Уильям Бернс рассматривал вариант обмена восьми заключенных мужчин или женщин старше 50 лет на несколько десятков палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #ХАМАС #Прекращение огня #палестино-израильский конфликт #сделка по Газе
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