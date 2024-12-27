В Москве открыли бессветофорную дорогу между МСД и Варшавским шоссе

Сегодня днем в столице открыли новую дорогу-связку между Варшавским шоссе и Московским скоростным диаметром. Благодаря ей улучшилась транспортная доступность пяти районов города, в которых проживает более 600 тысяч человек.

На магистрали обустроено бессветофорное движение. При строительстве возвели несколько искусственных сооружений и сотни опор освещения. Все спроектировано так, чтобы было максимально удобно водителям и пешеходам.

Автомобилисты с нетерпением ждали открытия новой дороги. Теперь при съезде с МСД на Варшавское шоссе водители смогут сэкономить около двадцати минут.

Напомним, на прошлой неделе российский президент Владимир Путин запустил движение по новым автомобильным дорогам. В ходе торжественной церемонии с участием руководителя государства открыли в том числе обход деревни Малые Вяземы в Подмосковье.