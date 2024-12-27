МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве открыли бессветофорную дорогу между МСД и Варшавским шоссе

Теперь водители смогут сэкономить около двадцати минуты.
Наталья Жадько 2024-12-27 19:16:51
© Фото: mos_sobyanin, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня днем в столице открыли новую дорогу-связку между Варшавским шоссе и Московским скоростным диаметром. Благодаря ей улучшилась транспортная доступность пяти районов города, в которых проживает более 600 тысяч человек.

На магистрали обустроено бессветофорное движение. При строительстве возвели несколько искусственных сооружений и сотни опор освещения. Все спроектировано так, чтобы было максимально удобно водителям и пешеходам.

Автомобилисты с нетерпением ждали открытия новой дороги. Теперь при съезде с МСД на Варшавское шоссе водители смогут сэкономить около двадцати минут.

Напомним, на прошлой неделе российский президент Владимир Путин запустил движение по новым автомобильным дорогам. В ходе торжественной церемонии с участием руководителя государства открыли в том числе обход деревни Малые Вяземы в Подмосковье.

#Москва #Подмосковье #столица #трасса #дорога #шоссе #мсд #московский скоростной диаметр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 