Стала известна причина повреждения интернет-кабеля в Татарстане

Повреждения на магистральной волоконно-оптической линии в Татарстане связаны с буровыми работами. Об этом сообщила «Звезде» глава пресс-службы регионального Минцифры Анастасия Ляхова.

«Повреждение кабеля вблизи поселка Царево при проведении работ ГНБ (горизонтально-направленное бурение. - Прим. ред.), подрядная организация газовиков», - уточнила она.

Ляхова также подчеркнула, что работы по устранению последствий аварии продолжаются.

Напомним, что в среду, 15 января, обрыв кабеля в Татарстане привел к замедлению скорости интернета в 21 регионе РФ. В результате с проблемами с интернетом столкнулись около 3,8 млн россиян. Полностью восстановить кабель планируют к 21.00 мск, сообщили в Роскомнадзоре.