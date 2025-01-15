МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Стала известна причина повреждения интернет-кабеля в Татарстане

По словам главы пресс-службы регионального Минцифры, причиной аварии стали буровые работы.
Глеб Владовский 2025-01-15 18:22:43
© Фото: Sergey Elagin, Business Оnline, Globallookpress

Повреждения на магистральной волоконно-оптической линии в Татарстане связаны с буровыми работами. Об этом сообщила «Звезде» глава пресс-службы регионального Минцифры Анастасия Ляхова.

«Повреждение кабеля вблизи поселка Царево при проведении работ ГНБ (горизонтально-направленное бурение. - Прим. ред.), подрядная организация газовиков», - уточнила она.

Ляхова также подчеркнула, что работы по устранению последствий аварии продолжаются.

Напомним, что в среду, 15 января, обрыв кабеля в Татарстане привел к замедлению скорости интернета в 21 регионе РФ. В результате с проблемами с интернетом столкнулись около 3,8 млн россиян. Полностью восстановить кабель планируют к 21.00 мск, сообщили в Роскомнадзоре.

#авария #Татарстан #наш эксклюзив #Минцифры РФ #буровые работы #обрыв кабеля
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 