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Обрыв кабеля в Татарстане привел к замедлению интернета в 21 регионе РФ

Отмечается, что на магистральной волоконно-оптической линии зафиксировали повреждение.
Глеб Владовский 2025-01-15 17:23:37
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Globallookpress

Авария на магистральной волоконно-оптической линии в Татарстане привела к замедлению скорости интернета в 21 регионе России. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

«На участке Тюлячи - Новая Тура произошел обрыв магистрального кабеля. Повреждение кабеля привело к деградации услуг ШПД... для приблизительно 3,8 млн пользователей», - говорится в заявлении ведомства.

В РКН добавили, что в настоящее время на месте происшествия ведутся ремонтные работы. Ориентировочно, скорость работы вернется к прежнему уровню в 21.00 мск.

#роскомнадзор #Татарстан #РКН #повреждение кабеля #скорость интернета
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