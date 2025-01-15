Обрыв кабеля в Татарстане привел к замедлению интернета в 21 регионе РФ

Авария на магистральной волоконно-оптической линии в Татарстане привела к замедлению скорости интернета в 21 регионе России. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

«На участке Тюлячи - Новая Тура произошел обрыв магистрального кабеля. Повреждение кабеля привело к деградации услуг ШПД... для приблизительно 3,8 млн пользователей», - говорится в заявлении ведомства.

В РКН добавили, что в настоящее время на месте происшествия ведутся ремонтные работы. Ориентировочно, скорость работы вернется к прежнему уровню в 21.00 мск.