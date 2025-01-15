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Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» семи городам России

Новое звание получили Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард.
Андрей Аркадьев 2025-01-15 17:15:59
© Фото: Kremlin Poolvia, Global Look Press

Президент России Владимир Путин присвоил семи городам РФ звание «Город трудовой доблести». Это следует из текста указа главы российского государства, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Почетных званий удостоены  Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард.

Почетное звание присваивается городам, внесшим значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Оно было учреждено президентом в марте 2020 года. В городах, получивших высокий статус, устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа о присвоении городу этого звания.

Ранее на заседании оргкомитета «Победа» российский лидер напомнил, что в Ишимбае в годы Великой Отечественной войны было добыто 25% нефти, а жители Ленинска-Кузнецкого в то время дали фронту более 20 миллионов тонн угля.

#в стране и мире #Путин #город трудовой доблести
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