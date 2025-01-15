Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» семи городам России

Президент России Владимир Путин присвоил семи городам РФ звание «Город трудовой доблести». Это следует из текста указа главы российского государства, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Почетных званий удостоены Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард.

Почетное звание присваивается городам, внесшим значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Оно было учреждено президентом в марте 2020 года. В городах, получивших высокий статус, устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа о присвоении городу этого звания.

Ранее на заседании оргкомитета «Победа» российский лидер напомнил, что в Ишимбае в годы Великой Отечественной войны было добыто 25% нефти, а жители Ленинска-Кузнецкого в то время дали фронту более 20 миллионов тонн угля.