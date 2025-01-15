Названа причина смерти российской дзюдоистки Барановой

Российская дзюдоистка и самбистка Ольга Баранова скончалась в результате тяжелой болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее бывшего мужа Михаила Фадеева.

«Она скончалась после тяжелой болезни», - приводит агентство слова собеседника.

Ранее пресс-служба федерации дзюдо Твери сообщала, что Баранова скончалась в результате несчастного случая. При этом детали приводить отказались из уважения к родственникам спортсменки.

Прощание со спортсменкой пройдет 16 января в тверском храме Святого Пантелеимона при Областной клинической больнице.

Напомним, что Баранова завоевывала бронзу чемпионата России среди юниоров, а также золото на Всероссийской юниорской спартакиаде в 2010 году.