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Названа причина смерти российской дзюдоистки Барановой

Ранее сообщалось, что спортсменка скончалась в результате несчастного случая.
Глеб Владовский 2025-01-15 16:19:22
© Фото: Пресс-служба федерации дзюдо Твери, ВКонтакте

Российская дзюдоистка и самбистка Ольга Баранова скончалась в результате тяжелой болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее бывшего мужа Михаила Фадеева.

«Она скончалась после тяжелой болезни», - приводит агентство слова собеседника.

Ранее пресс-служба федерации дзюдо Твери сообщала, что Баранова скончалась в результате несчастного случая. При этом детали приводить отказались из уважения к родственникам спортсменки.

Прощание со спортсменкой пройдет 16 января в тверском храме Святого Пантелеимона при Областной клинической больнице.

Напомним, что Баранова завоевывала бронзу чемпионата России среди юниоров, а также золото на Всероссийской юниорской спартакиаде в 2010 году.

#в стране и мире #тверь #дзюдо #Причина смерти #кончина
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