Путин подписал указ о выплате ветеранам ВОВ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ. Об этом он сообщил в рамках заседания Российского комитета «Победа».

«Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей по 80 тысяч рублей», - подчеркнул глава государства.

Путин также добавил, что труженикам и жителям блокадного Ленинграда, а также тем, кто строил оборонительные сооружения, работал на объектах ПВО, морских и авиабазах в том числе, выплаты составят 55 тысяч рублей.

Глава государства заявил, что нужно прикладывать усилия для того, чтобы сделать жизнь тех, кто спас нашу страну, достойной и обеспеченной.

Напомним, что Путин предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества. Он предложил это сделать в честь участников спецоперации и в память о героических предках.