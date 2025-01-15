Названы сроки окончания дополнительного отбора на проект «Время героев»

До завершения регистрации участников дополнительного отбора на кадровую программу «Время героев» осталось 10 дней. Она оканчивается 25 января в 12.00 по московскому времени. Об этом говорится на сайте проекта.

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров заявил, что регистрация на программу идет высокими темпами. По его словам, в ходе дополнительной записи на участие заявки подали свыше 17,5 тысячи участников и ветеранов СВО. При этом общее количество заявок, учитывая первый поток, превысило 61 тысячу.

Чтобы принять участие в отборе, нужно пройти тестирование в пункте дистанционной оценки. Перед этим участник или ветеран специальной военной операции должен направить заявку через сайт или на почту проекта. На сегодняшний день уже 18 участников первого потока программы «Время героев» получили новые назначения на ответственные должности.

Напомним, что программа развития для участников спецоперации «Время героев» реализуется по поручению российского президента Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Ранее участники программы рассказали о своей новой работе.