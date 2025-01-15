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Оппозиция внесла на рассмотрение вотум недоверия правительству Фицо

Основной причиной внесения предложения в парламент страны являются внутренние проблемы в правящей коалиции.
Глеб Владовский 2025-01-15 15:12:55
© Фото: IMAGO, Ton Molina, Globallookpress

В Словакии прозападная оппозиция внесла на рассмотрение в парламент вотум недоверия правительству Роберта Фицо. Об этом сообщил новостной портал Dennik N.

Отмечается, что основными причинами для внесения этого вопроса на рассмотрение являются внутренние проблемы в правящей коалиции. Кроме того, в документе отмечены недостатки системы здравоохранения страны и низкие экономические показатели республики.

По данным портала, у руководства Национального совета теперь семь дней на созыв сессии, в рамках которой должно пройти голосование по этому вопросу.

Напомним, что ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе со «Звездой» рассказал, что Словакия имела еще один источник дохода, занимаясь транзитом газа, который шел через Украину.

#в стране и мире #оппозиция #Роберт Фицо #словакия #вотум недоверия
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