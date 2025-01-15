Оппозиция внесла на рассмотрение вотум недоверия правительству Фицо

В Словакии прозападная оппозиция внесла на рассмотрение в парламент вотум недоверия правительству Роберта Фицо. Об этом сообщил новостной портал Dennik N.

Отмечается, что основными причинами для внесения этого вопроса на рассмотрение являются внутренние проблемы в правящей коалиции. Кроме того, в документе отмечены недостатки системы здравоохранения страны и низкие экономические показатели республики.

По данным портала, у руководства Национального совета теперь семь дней на созыв сессии, в рамках которой должно пройти голосование по этому вопросу.

Напомним, что ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе со «Звездой» рассказал, что Словакия имела еще один источник дохода, занимаясь транзитом газа, который шел через Украину.