ВС РФ «Ланцетом» уничтожили украинский танк в Харьковской области

Военнослужащие из состава группировки войск «Север» уничтожили танк ВСУ на территории Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Танк выявили бойцы российского разведподразделения при помощи средств воздушной разведки. Проанализировав данные, военнослужащие приняли решение нанести по танку удар, задействовав расчет «Ланцета».

Оператору барражирующего боеприпаса удалось добиться прямого попадания, которое и привело к уничтожению украинского танка. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, демонстрируют попадание и взрыв.

Ранее российское оборонное ведомство показало, как расчет «Ланцета» уничтожил украинский «Град» на правобережье Днепра. Попадание барражирущего боеприпаса вызывало детонацию, как отметили в сообщении МО РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.