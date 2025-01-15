Российскую армию признали одной из сильнейших в мире

Российская армия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи, составленном аналитическим ресурсом Global Firepower. Первое место с незначительным перевесом заняли американские вооруженные силы.

Также в пятерку лидеров вошли Китай, Индия и Южная Корея. Они заняли в рейтинге третью, четвертую и пятую строчки соответственно. А вот Украина оказалась лишь на 20-м месте.

При составлении рейтинга учитывалось около 60 факторов. Среди них - географическое положение, финансовая ситуация в стране и логистические возможности.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что боеготовность Российской армии сегодня находится на самой высокой позиции в мире. То же самое, отметил глава государства, касается и оборонной промышленности.

По словам Владимира Путина, наша страна уверенными и быстрыми темпами наращивает производство всего, что необходимо для армии и флота.