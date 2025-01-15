МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российскую армию признали одной из сильнейших в мире

В тройку лидеров также вошли вооруженные силы Китая и США.
Сергей Лебедев 2025-01-15 14:27:28
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Российская армия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи, составленном аналитическим ресурсом Global Firepower. Первое место с незначительным перевесом заняли американские вооруженные силы.

Также в пятерку лидеров вошли Китай, Индия и Южная Корея. Они заняли в рейтинге третью, четвертую и пятую строчки соответственно. А вот Украина оказалась лишь на 20-м месте.

При составлении рейтинга учитывалось около 60 факторов. Среди них - географическое положение, финансовая ситуация в стране и логистические возможности.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что боеготовность Российской армии сегодня находится на самой высокой позиции в мире. То же самое, отметил глава государства, касается и оборонной промышленности.

По словам Владимира Путина, наша страна уверенными и быстрыми темпами наращивает производство всего, что необходимо для армии и флота.

#Россия #в стране и мире #Рейтинг #лидер #военная мощь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 