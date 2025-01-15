В Москве задержали создателей нелегальной платежной системы. Ее использовали букмекерские конторы, интернет-казино и колл-центры мошенников. На сегодняшний день около 90% колл-центров, работающих против российских граждан, приходится на долю Украины.

Об украинских мошенниках рассказал в одном из своих материалов британский новостной журнал Economist. Автор статьи заявил, что Украина - лидер в области телефонного мошенничества, и подчеркнул, что в Киеве и Днепропетровске работают сотни колл-центров.

Политолог Евгений Михайлов рассказал, что обманную схему разработали американские и британские спецслужбы. По его словам, именно они изучали, как нужно разговаривать с людьми, как использовать подменные номера и так далее. В разработке участвовали психиатры.

«Все технологии разработаны блестящими западными психиатрами и успешно внедрены в украинские колл-центры», - подытожил он.

Эксперты из российской банковской сферы заявили, что обнаружили целый «университет» по подготовке мошенников - хакеры, которые атакуют российские компании, проходят обучение в специальных учреждениях. Выпускниками таких «университетов» стали уже тысячи человек.

«Мошенники входят в доверие или оказывают эмоциональное давление, например, на детей. Это проявляется и в социальных сетях, и в платформах различных игровых, где просто на ребенка оказывается давление, чтобы он посмотрел уже не свои данные, а данные паспорта или карты родителей», - рассказал эксперт по кибербезопасности Никита Уткин.

Ранее российский президент Владимир Путин сравнил деятельность украинских колл-центров с ситуацией в гитлеровской Германии. Он отметил, что мошенники работают под контролем спецслужб, и такой способ мошенничества Киев возвел в статус государственной политики.