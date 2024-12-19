Путин сравнил деятельность украинских колл-центров с ситуацией в гитлеровской Германии

Президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил деятельность украинских телефонных мошенников с ситуацией в гитлеровской Германии.

«Это примерно как гитлеровская Германия делала, когда печатала поддельные деньги во время Второй Мировой войны. Фунт стерлингов печатали и распространяли, чтобы подорвать экономику Великобритании», - привел пример глава государства на совместной прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года».

Российский лидер также отметил, что только с украинской территории у граждан РФ колл-центры похитили более 250 миллиардов рублей. По словам Путина, такой способ мошенничества Украина возвела в статус государственной политики. Подобные операции проводятся под контролем спецслужб, добавил глава государства.

Он посоветовал просто не брать трубку с сомнительных телефонных номеров, чтобы уберечь себя от неприятных ситуаций.

Ранее эксперт в области безопасности бизнеса, экс-сотрудник спецслужб Игорь Бедеров раскрыл главный принцип работы мошеннических колл-центров. По словам специалиста, аферисты вовлекают граждан не только к прямому банковскому мошенничеству, но и в схемы заработка.