Дроновод рассказал, как «Молния» уничтожила дом с операторами БПЛА ВСУ

Российские военные активно применяют в зоне специальной военной операции ударные дроны самолетного типа «Молния». О возможностях беспилотника рассказал корреспонденту «Звезды» Анастасии Авсюк командир отделения БПЛА с позывным Жнец.

«Используется против зданий крупных, техники. Заряд основной, взрывной, здесь находится. "Урал" уничтожили, дом FPV-шников уничтожили не так давно, были попытки БМП сбить», - поделился он.

В командном пункте разведчиков 102-го полка 150-й дивизии «Южной» группировки войск работу ведут и днем и ночью. Враг после сдачи Курахово отошел на запад, в село Дачное, где пытается перегруппироваться. С воздуха наши операторы БПЛА наблюдают за всем, что происходит вокруг, фиксируют передвижения боевиков. После потери контроля над очередным городом враг пытается контратаковать.

Сохранились кадры, на которых ВСУ на бронетранспортере пытаются подвезти и высадить к нашим позициям группу десанта. Наши разведчики держат обстановку на контроле. Чтобы не упустить из виду противника, на место отправляют дополнительные дроны. Технику врага жгут на марше. Боевиков ВСУ ловят прямо во время ротаций. Работают сбросами, беспилотники сменяют друг друга в воздухе.

После удара «Молнией» дом, где засел противник, разрушается. Взрыв мощнее, чем от обычного FPV-дрона. Разведчики умело управляют камикадзе самолетного типа. На их счету уже не одна пораженная цель. Дрон легкий, способен развивать высокую скорость. Беспилотник быстро собирается как конструктор и запускается с катапульты. Управлять им можно прямо из укрытия.

ВСУ все реже выводят на поле боя технику. Ее, как говорят наши разведчики, почти не осталось. Как не осталось и боеспособных частей, которые смогли бы сдержать оборону. Боевиков уже взяли в полукольцо. Разгром противника на этом участке лишь вопрос времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.