Посла России вызвали в МИД Армении из-за высказываний на телевидении

Сегодня российского посла Сергея Копыркина вызвали в Министерство иностранных дел Армении. Дипломату передали ноту протеста. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Причиной недовольства стал выпуск программы «Вести недели». По мнению Еревана, в эфире были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета Армении.

Как сообщает Sputnik Армения, гнев властей страны вызвал репортаж на тему армяно-азербайджанских отношений и стремления Еревана вступить в Европейский союз.

Ранее стало известно, что правительство Армении поддержало законодательную инициативу о начале процесса присоединения республики к ЕС. На это уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что республика не может одновременно состоять в ЕАЭС и Евросоюзе.