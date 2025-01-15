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Посла России вызвали в МИД Армении из-за высказываний на телевидении

Дипломату передали ноту протеста.
Сергей Лебедев 2025-01-15 13:46:02
© Фото: Асатур Есаянц, РИА Новости

Сегодня российского посла Сергея Копыркина вызвали в Министерство иностранных дел Армении. Дипломату передали ноту протеста. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Причиной недовольства стал выпуск программы «Вести недели». По мнению Еревана, в эфире были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета Армении.

Как сообщает Sputnik Армения, гнев властей страны вызвал репортаж на тему армяно-азербайджанских отношений и стремления Еревана вступить в Европейский союз.

Ранее стало известно, что правительство Армении поддержало законодательную инициативу о начале процесса присоединения республики к ЕС. На это уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что республика не может одновременно состоять в ЕАЭС и Евросоюзе.

#Россия #в стране и мире #Армения #мид #посол #нота протеста #Сергей Копыркин
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