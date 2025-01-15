МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ опубликовала запись разговора с украинским военным разведчиком

2025-01-15 10:05:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности России опубликовала запись разговора сотрудника украинской разведки с военнослужащим ВС РФ. Во время диалога представитель вражеской спецслужбы предложил миллион долларов за оставление позиций в городе Горловка, а также пообещал организовать переезд в Европу.

«За миллион я закрою по цифре. Сейчас я дам вперед сотку», - сказал в ходе разговора представитель ГУР МО Украины.

Напомним, военным контрразведчикам удалось перехитрить противника и получить «аванс» в размере 100 тысяч долларов. Деньги в итоге потратили на закупку материально-технических средств для российских бойцов.

#ВС РФ #ФСБ #контрразведка #МО РФ #ГУР #подкуп
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 