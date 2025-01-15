ФСБ опубликовала запись разговора с украинским военным разведчиком

Федеральная служба безопасности России опубликовала запись разговора сотрудника украинской разведки с военнослужащим ВС РФ. Во время диалога представитель вражеской спецслужбы предложил миллион долларов за оставление позиций в городе Горловка, а также пообещал организовать переезд в Европу.

«За миллион я закрою по цифре. Сейчас я дам вперед сотку», - сказал в ходе разговора представитель ГУР МО Украины.

Напомним, военным контрразведчикам удалось перехитрить противника и получить «аванс» в размере 100 тысяч долларов. Деньги в итоге потратили на закупку материально-технических средств для российских бойцов.