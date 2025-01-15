Украинская военная разведка пыталась подкупить российских военнослужащих. Бойцам ВС РФ предложили миллион долларов за оставление своих позиций в городе Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Российским контрразведчикам удалось сорвать планы вражеских спецслужб. И более того, они смогли перехитрить ГУР МО Украины и получить перевод в размере 100 тысяч долларов. Эти средства в итоге направили на закупку материально-технических средств.

Также во время оперативных мероприятий были вскрыты районы сосредоточения частей ВСУ. Подразделения ВС РФ ударили по выявленным маршрутам передвижения националистов к российским позициям.

Противник понес значительные потери.