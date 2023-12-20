Чехия и Словакия попросили у ЕС сохранить объемы поставок нефти из России

Президент «Транснефти» отметил, что без российской нефти они «просто не смогут существовать».

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Президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что Словакия и Чехия обратились в главный офис Евросоюза в Брюсселе с просьбой позволить им сохранить поставки нефти из России. Об этом президент компании сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

Президент отметил, что в случае, если российский нефтепровод перестанет поставлять сырье двум странам, лишь Чехия сможет получать небольшое количество нефти через европейский нефтепровод. Таким образом страны «просто не смогут существовать» в случае, если Брюссель ответит отказом на просьбы двух стран.

«И Чехия, и Словакия обратились сейчас в Брюссель с просьбой сохранить эти объемы поставок российской нефти, потому что у них реально нет выхода к морю, они не имеют возможности получать нефть из других источников», - заявил Токарев.

Ранее парламент Болгарии проголосовал против закона о повышении тарифов на транзит российского газа. Как отмечается, решение болгарские депутаты принимали на фоне опасений, что Венгрия закроет для Софии вход в Шенгенскую зону.