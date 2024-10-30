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Расчеты «Гвоздик» сожгли технику ВСУ на границе Курской области

Бронемашины противника пытались прорваться в Глушковский район со стороны Украины.
2024-10-30 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы тульского соединения Воздушно-десантных войск предотвратили попытку прорыва боевой бронетехники ВСУ в Глушковский район Курской области. Видео работы расчетов 122-миллиметровых самоходных гаубиц «Гвоздика» опубликовало Минобороны России.

Бронетехнику ВСУ на марше в сторону наших оборонительных позиций обнаружили разведчики ВДВ с помощью беспилотных летательных аппаратов. Координаты передали артиллерии.

Расчеты САУ «Гвоздика» начали работать по противнику с закрытых огневых позиций. Осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами наши бойцы сожгли несколько единиц украинской техники советского и западного производства.

Огонь артиллерии корректировали расчеты беспилотников.

Артиллеристы тульского соединения Воздушно-десантных войск каждый день работают по живой силе и боевой бронетехнике ВСУ, пытающихся прорваться в Глушковский район Курской области со стороны Украины.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВДВ #бронетехника #Минобороны России #артиллерия #Курская область #ВСУ #САУ 2С1 «Гвоздика» #Глушковский район
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