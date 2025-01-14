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ФСБ показала кадры задержания пытавшегося отравить сотрудников ОПК россиянина

Задержанный в Ярославской области собирался залить химикаты в воздуховоды автомобилей.
Сергей Лебедев 2025-01-14 09:13:13
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности показала кадры задержания россиянина, который планировал отравить работников оборонно-промышленного предприятия в Ярославской области. На видео также запечатлено, как террорист достал из тайника опасные вещества.

На допросе задержанный признался, что в социальных сетях неоднократно выкладывал посты с критикой действий российских властей. Также он призывал к убийству сотрудников правоохранительных органов.

По словам террориста, представитель спецслужб Украины связался с ним в декабре прошлого года.

Напомним, о задержании в ФСБ сообщили сегодня утром. По данным силовиков, мужчина собирался залить химикаты в воздуховоды автомобилей работников предприятия.

#Теракт #ФСБ #Ярославская область #отравление #Задержание
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