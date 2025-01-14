ФСБ показала кадры задержания пытавшегося отравить сотрудников ОПК россиянина

Федеральная служба безопасности показала кадры задержания россиянина, который планировал отравить работников оборонно-промышленного предприятия в Ярославской области. На видео также запечатлено, как террорист достал из тайника опасные вещества.

На допросе задержанный признался, что в социальных сетях неоднократно выкладывал посты с критикой действий российских властей. Также он призывал к убийству сотрудников правоохранительных органов.

По словам террориста, представитель спецслужб Украины связался с ним в декабре прошлого года.

Напомним, о задержании в ФСБ сообщили сегодня утром. По данным силовиков, мужчина собирался залить химикаты в воздуховоды автомобилей работников предприятия.