Украинские спецслужбы хотели отравить сотрудников ОПК в Ярославской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб планировал отравить работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ .

В ведомстве отметили, что мужчина намеревался использовать химические вещества, которые вызывают ожоги дыхательных путей. Их он собирался залить в воздуховоды автомобилей.

Действия террориста координировались с территории Украины через мессенджеры. Опасные вещества он изъял из тайника, оборудованного вражескими спецслужбами.

В ФСБ отметили, что это не первый случай применения Украиной отравляющих веществ. Так, в октябре 2023 года СБУ планировало устроить массовое отравление на встрече выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО им. П.С. Кутахова.