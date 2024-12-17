ВВС США нанесли удар по зданию Минобороны хуситов в Йемене

Вооруженные силы США нанесли массированный удар по военным объектам хуситского движения «Ансар Аллах», в том числе по зданию министерства обороны правительства хуситов, которое расположено в Сане. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
Информация о последствиях атаки пока не приводятся.
Американские власти подтвердили авиаудар по Йемену.
Напомним, что в начале декабря йеменские хуситы атаковали американский эсминец и три корабля снабжения в Аравийском море и Аденском заливе. По ним были запущены ракеты и БПЛА
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