ВВС США нанесли удар по зданию Минобороны хуситов в Йемене

Вооруженные силы США нанесли массированный удар по военным объектам хуситского движения «Ансар Аллах», в том числе по зданию министерства обороны правительства хуситов, которое расположено в Сане. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Информация о последствиях атаки пока не приводятся.

Американские власти подтвердили авиаудар по Йемену.

Напомним, что в начале декабря йеменские хуситы атаковали американский эсминец и три корабля снабжения в Аравийском море и Аденском заливе. По ним были запущены ракеты и БПЛА