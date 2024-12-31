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ЦАХАЛ заявил о ликвидации полевого командира ХАМАС в Хан-Юнисе

ВВС Армии обороны Израиля нанесли авиаудар по гуманитарной зоне в Хан-Юнисе.
Глеб Владовский 2024-12-31 21:25:23
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации полевого командира ХАМАС Абд аль-Хади Сабаха. Об этом сообщили в пресс-службе вооруженных сил страны.

Уточняется, что ВВС ЦАХАЛ нанесли авиаудар по гуманитарной зоне в Хан-Юнисе, где действовал высокопоставленный командир.

«Абд аль-Хади Сабах был одним из руководителей проникновения в кибуц Нир-Оз во время кровавой резни 7 октября. Кроме того, на протяжении всей войны Сабах руководил и организовывал многочисленные террористические атаки на ЦАХАЛ», - подчеркнули в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что пять журналистов погибли в результате атаки ЦАХАЛ по сектору Газа.

#в стране и мире #ЦАХАЛ #ХАМАС #армия обороны Израиля #хан-юнис
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