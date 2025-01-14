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Полянский сообщил, что Британия пригласила на СБ ООН боевика «Азова»*

Полянский отметил, что приглашенный Британией докладчик является поклонником танковой дивизии СС «Мертвая голова».
Марина Крижановская 2025-01-14 03:51:43
© Фото: Xie E XinHua Globallookpress

На заседание Совета Безопасности ООН Великобритания пригласила боевика националистического батальона «Азов»* (признан террористическим и запрещен в России).

Как сообщил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский, заседание прошло по теме Украины по «формуле Аррии» (неформальные встречи, организуемые членом/членами СБ ООН для откровенного обмена мнениями. - Прим. ред.).

Приглашенным Британией докладчиком стал Валерий Горишний - член нацбатальона «Азов»* и отъявленный неонацист, отметил российский дипломат. По словам Полянского, прошедшее мероприятие планировалось как антироссийское.

«Сегодняшнее неформальное заседание Совета изначально задумывалось как антироссийское пропагандистское мероприятие, и было бы наивно ожидать сегодня услышать хоть слово правды от устроителей и подобранных ими докладчиков. Тем более, что среди них есть отъявленные неонацисты, в частности, Валерий Горишний, служивший в полку "Азов"*», - заявил первый зампостпреда РФ при ООН.

Он добавил, что не только в России «Азов»* признан террористической организацией, но и до недавнего времени так было и в США. У Горишнего, продолжил Полянский, есть татуировки в виде эмблемы дивизии СС «Мертвая голова», а сам он является видным поклонником этой танковой дивизии СС, согласно данным из социальных сетей.

Ранее в беседе со «Звездой» в программе «Ищу своих» командир батальона Сергей Фалалеев с позывным Змей рассказал, как его военнослужащие прокрались на позиции боевиков «Азова»*. Во время 28-дневного боя в районе Берховского водохранилища под Артемовском им удалось их разгромить изнутри. 

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Великобритания #СБ ООН #батальон азов #Дмитрий Полянский #Постпредство РФ при ООН #формула Аррии
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