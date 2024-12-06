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«Копаете, хлопцы?»: командир Змей рассказал о разгроме позиции «Азова»* изнутри

Российские военнослужащие попали на позиции националистов случайно - при этом боевики даже не поняли, что происходит.
Алексей Курильченко 2024-12-06 11:26:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир батальона Сергей Фалалеев с позывным Змей в программе «Ищу своих» рассказал, как его военнослужащие прокрались на позиции боевиков «Азова»* и разгромили их изнутри в ходе 28-дневного боя в районе Берховского водохранилища под Артемовском. На позиции националистов российские военнослужащие попали случайно, и командир решил максимально эффективно воспользоваться появившейся возможностью. При этом украинские боевики даже не поняли, что на их позициях окапываются бойцы Фалалеева.

«Ребята при проведении активных штурмовых действий зашли чуть глубже - получилось, что они закрепились в боевых порядках противника. Враг их не обнаружил в момент захода - к ним даже подходил офицер. Рассказывали, что подошел метров на 30, спрашивает: "Копаете, хлопцы?" - и пошел дальше. Наши бойцы поняли, что закопались среди противника, а тот их принял за своих», - рассказал Змей.

У штурмовиков не работала радиостанция и они направили посыльного на позиции бойцов Фалалеева. Змей принял решение собрать военнослужащих в месте закрепления и в момент наступления полка поддержать своих огнем.

«Заходили туда по одному человеку с проводником. Не каждую ночь удавалось завести туда человека. Во время наступления они нас поддерживали, закидывая гранатами противника. Пленный - замкомвзвода "Азова"* - сказал, что они бы не сдались, если бы понимали, что происходит. Они не понимали, кто и откуда кидает гранаты», - рассказал Змей.

Российским военнослужащим на позициях врага поставили задачу пользоваться исключительно гранатами. Стрелковое оружие разрешалось применять только в крайнем случае. В результате бойца удалось закидать боевиков «Азова» сотней гранат.

Полное интервью с командиром батальона, подполковником Сергеем Фалаеевым смотрите в новом выпуске программы «Ищу своих» на сайте телеканала «Звезда».

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#штурмовики #наш эксклюзив #Артемовск #ищу своих #Сергей Фалалеев
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