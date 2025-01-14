В тюрьмах Израиля находятся не менее 350 палестинских врачей

По меньшей мере 350 врачей-палестинцев находятся в израильских тюрьмах. Им не предъявляют обвинений и не сообщают причины задержания, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Все более трехсот задержанных врачей и медицинских сотрудников содержатся в тяжелых условиях, уточнило СМИ, испытывая страдания.

Одним из примеров таких задержаний стал арест директора больницы «Камаль Адван» Хусама Абу Сафии. Его задержали 28 декабря 2024 года, предполагается, что его подвергают пыткам в тюрьме.

«Хусам Абу Сафия, директор больницы "Камаль Адван", задержанный израильскими войсками во время рейда в Бейт-Лахии в прошлом месяце, содержится в Офер - печально известной израильской военной тюрьме на оккупированном Западном берегу», - уточнили репортеры катарского телеканала со ссылкой на власти сектора Газа.

Как сообщалось 5 января, помимо врачей, военные Израиля подвергают гибели журналистов. Так, за декабрь 2024 года погибли 10 палестинских журналистов. Пятеро из них вели трансляцию, находясь в автомобиле, когда по ним ударили израильские вооруженные силы.