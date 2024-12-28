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Чемпиона мира по шахматам Карлсена сняли с ЧМ из-за джинсов

В результате шахматист заявил, что не будет участвовать в предстоящем мировом первенстве по блицу, он также не стал подавать апелляцию.
Елизавета Кондрикова 2024-12-28 09:13:56
© Фото: IMAGO, Seshadri Sukumar, Globallookpress

Норвежский шахматист Магнус Карлсен получил дисквалификацию на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке из-за несоблюдения дресс-кода, сообщили в пресс-службе Международной шахматной федерации (FIDE). Спортсмен отказался переодеть джинсы, которые запрещены правилами чемпионата.

«Главный арбитр сообщил ему о нарушении, выписал штраф и потребовал, чтобы он сменил одежду. К сожалению, Карлсен отказался, и в результате он не был включен в пару для девятого тура», - говорится в сообщении федерации.

Перед дисквалификацией норвежец получил штраф в размере 200$, но все равно отказался переодеться, из-за чего его не допустили до игры. Вместе с ним за спортивную обувь также оштрафовали российского шахматиста Яна Непомнящего, однако тот пошел навстречу и сменил ее, добавили в FIDE.

Сам Карлсен прокомментировал решение федерации, заявив, что устал от FIDE и больше не желает иметь с ними никаких отношений. Спортсмен добавил, что не будет участвовать в предстоящем мировом первенстве по блицу.

#шахматы #нарушение #дисквалификация #Магнус Карлсен #ФИДЕ #дресс-код
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