В порту Стамбула затонул контейнеровоз с грузом

Контейнеровоз Amnah, плавающий под флагом Коморских островов, затонул в порту Амбарлы в Стамбуле. Об этом сообщили в министерстве транспорта Турции.
«Корабль накренился и начал погружаться в воду. Все члены экипажа, состоящего из 15 человек, были спасены», - заявили в турецком транспортном ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что они оперативно отреагировали на происшествие и приняли меры для предотвращения возможного загрязнения морской среды.
В результате инцидента трое моряков оказались в воде, но их быстро поднял на борт портовый буксир. Остальных удалось эвакуировать с палубы тонущего судна. Один из членов команды получил незначительные ранения.
На данный момент ведутся работы по подъему контейнеров из воды. Для минимизации экологического ущерба установлены специальные защитные барьеры.
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