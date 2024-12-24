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В порту Стамбула затонул контейнеровоз с грузом

Весь экипаж судна был успешно эвакуирован.
Никита Матосов 2024-12-24 02:00:26
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Контейнеровоз Amnah, плавающий под флагом Коморских островов, затонул в порту Амбарлы в Стамбуле. Об этом сообщили в министерстве транспорта Турции.

«Корабль накренился и начал погружаться в воду. Все члены экипажа, состоящего из 15 человек, были спасены», - заявили в турецком транспортном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что они оперативно отреагировали на происшествие и приняли меры для предотвращения возможного загрязнения морской среды.

В результате инцидента трое моряков оказались в воде, но их быстро поднял на борт портовый буксир. Остальных удалось эвакуировать с палубы тонущего судна. Один из членов команды получил незначительные ранения.

На данный момент ведутся работы по подъему контейнеров из воды. Для минимизации экологического ущерба установлены специальные защитные барьеры.

#Турция #ЧП #стамбул #судно
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