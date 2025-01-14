Под Солнечногорском при массовом ДТП автобус сбил двух человек

В Подмосковье автобус сбил двух человек. Об этом «Звезде» сообщила пресс-служба регионального МВД РФ.

Уточняется, что инцидент произошел под Солнечногорском в 18:30 мск. На трассе М10 столкнулись три легковых авто и автобус. Водитель и пассажир одного из транспортных средств вышли из машины, чтобы оценить ущерб. В результате их на ходу сбил еще один автобус.

Уточняется, что один человек скончался на месте. Еще один получил травмы.

По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», в результате происшествия на трассе образовалась пробка длиной восемь километров.