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Под Солнечногорском при массовом ДТП автобус сбил двух человек

Сообщается, что в результате происшествия, один человек погиб, еще один получил травмы.
Глеб Владовский 2025-01-14 21:34:52
© Фото: moscow.novoperedelkino Вконтакте

В Подмосковье автобус сбил двух человек. Об этом «Звезде» сообщила пресс-служба регионального МВД РФ.

Уточняется, что инцидент произошел под Солнечногорском в 18:30 мск. На трассе М10 столкнулись три легковых авто и автобус. Водитель и пассажир одного из транспортных средств вышли из машины, чтобы оценить ущерб. В результате их на ходу сбил еще один автобус.

Уточняется, что один человек скончался на месте. Еще один получил травмы.

По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», в результате происшествия на трассе образовалась пробка длиной восемь километров.

#в стране и мире #Подмосковье #ДТП #пострадавшие #Пробка #Солнечногорск
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