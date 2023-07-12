В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В подмосковном Солнечногорске вспыхнули деревянные постройки

Ян Брацкий
08:10 12.07.2023
К этому часу огонь удалось локализовать, по предварительным данным никто не пострадал.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Читайте нас на:

Сразу несколько деревянных строений вспыхнули в деревне Кривцово в Солнечногорске, что на севере Московской области. По сообщениям регионального главка МЧС России, площадь возгорания достигла 2,5 тысяч квадратных метров. Прибывшие на место подразделения спасателей не только тушили огонь, но и пытались не допустить его дальнейшего распространения на лес и другие постройки.

«Пожар в 07:32 локализован. К ликвидации привлекается порядка 40 человек и 13 единиц техники», - уточнили в ведомстве.

В результате возгорания никто не пострадал. В причинах произошедшего будут разбираться дознаватели.

Минувшей ночью огонь бушевал в Екатеринбурге рядом с линией электропередачи. Вспыхнули деревянные поддоны и строительные бытовки.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:10 В стране и мире
Видео
В подмосковном Солнечногорске вспыхнули деревянные постройки
07:11 В стране и мире
Видео
Мощные ливневые потоки затопили Джубгу в Краснодарском крае
06:40 В стране и мире
WP: недовольство Зеленского саммитом НАТО привело в ярость делегацию из США
05:11 В стране и мире
Польский сейм призвал Украину признать вину в Волынской резне
04:18 В стране и мире
Аномальная жара может согнуть рельсы в нескольких регионах России
Популярное
Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина 29 июня в Кремле
Видео
На видео попал момент, как у рухнувшего в Сомали лайнера отлетают крылья
Видео
Костомаров показал новое видео своей тренировки «как после родов»
Видео
Жители Лазаревского показали видео страшного града величиной с куриное яйцо
Видео
Киссинджер признался «Зеленскому», что Горбачеву обещали не расширять НАТО на восток
Видео
Песков назвал возвращение главарей «Азова»* на Украину нарушением договоренностей со стороны Турции
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.