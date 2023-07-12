В подмосковном Солнечногорске вспыхнули деревянные постройки

К этому часу огонь удалось локализовать, по предварительным данным никто не пострадал.

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Сразу несколько деревянных строений вспыхнули в деревне Кривцово в Солнечногорске, что на севере Московской области. По сообщениям регионального главка МЧС России, площадь возгорания достигла 2,5 тысяч квадратных метров. Прибывшие на место подразделения спасателей не только тушили огонь, но и пытались не допустить его дальнейшего распространения на лес и другие постройки.

«Пожар в 07:32 локализован. К ликвидации привлекается порядка 40 человек и 13 единиц техники», - уточнили в ведомстве.

В результате возгорания никто не пострадал. В причинах произошедшего будут разбираться дознаватели.

Минувшей ночью огонь бушевал в Екатеринбурге рядом с линией электропередачи. Вспыхнули деревянные поддоны и строительные бытовки.