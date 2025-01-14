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Боец Лек рассказал о преимуществах нового FPV-дрона «Черника»

Представляющий собой фактически планер из пенопласта беспилотник имеет внушительную дальность полета.
Игорь Лапик 2025-01-14 21:39:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В распоряжении ивановских десантников недавно появился новый FPV-дрон самолетного типа «Черника» в двух модификациях. О преимуществах беспилотника рассказал «Звезде» начальник службы БПЛА полка 98-ой гвардейской дивизии ВДВ с позывным Лек.

«Он легонький, можно свободно поднять одной рукой. Может резко поднять вперед на 80 градусов, вылететь на определенную высоту, развернуться вокруг себя, сделать мертвую петлю и полететь дальше», - рассказал военнослужащий.

«Черника» - это фактически планер из пенопласта. Несмотря на простоту конструкции у него внушительная дальность полета. В воздухе почти час может находиться.

«Больше развязаны руки у пилота. Работать начинает в своем радиусе, вылетел за зону Часов Яр, залетел на дорогу на Константиновку, отработал в районе Краматорска», - поделился Лек.

«Черника» оснащена боевой осколочно-фугасной частью «Капля». Эти капли регулярно падают на противника в его тыловой зоне. Не давая националистам спокойно передвигаться и чувствовать себя в безопасности.

Ранее беспилотные летательные аппараты «Молния» ВС РФ уничтожили боевиков в Часовом Яре. Такие дроны-камикадзе оснащают противотанковыми минами ТМ-62.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#беспилотник #бпла #дрон #наш эксклюзив #черника #Артемовск #часов яр
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