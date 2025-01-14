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В РФ вынесли первый приговор за угрозу безопасности дорожного движения

Водителю, который намеренно выехал на встречную полосу, создав опасную ситуацию для других автомобилистов, назначили штраф 180 тысяч рублей.
Анастасия Бобылева 2025-01-14 02:57:35
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Дагестане водителю назначили штраф 180 тысяч рублей за то, что он представляет угрозу для других автомобилистов на дороге. Это решение стало первым обвинительным приговором по делу об угрозе безопасности дорожного движения, как сообщила Госавтоинспекция республики.

«В России впервые вынесен обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения. Мировой судья судебного участка №104 Каспийска рассмотрел дело в отношении водителя, обвиняемого за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили после того, как 18-летний житель Каспийска на Porsche Cayenne намеренно выехал на встречную полосу, создав опасную ситуацию для других водителей. Инцидент случился 31 декабря 2023 года.

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Он также подал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Штраф в размере 180 тысяч рублей назначили с учетом смягчающих обстоятельств, уточнили в Госавтоинспекции Дагестана.

С 1 января 2025 года в России увеличились штрафы за нарушения ПДД. Теперь повторная езда без полиса ОСАГО грозит штрафом от трех до пяти тысяч рублей, а вождение в состоянии опьянения - порядка 45 тысяч рублей.

#в стране и мире #угроза #дороги #водитель
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