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В СК РФ заявили о привлечении 27 фигурантов по делу о теракте в Крокусе

Председатель СК Бастыркин подчеркнул, что проверяются финансовые связи между обвиняемыми через единые центры сбора денежных средств.
Глеб Владовский 2025-01-14 20:05:28
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Число обвиняемых по делу о теракте в подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холл» выросло до 27 фигурантов. Об этом сообщил в беседе с «Российской газетой» председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Главным следственным управлением в качестве обвиняемых по этому делу привлечены 27 фигурантов. Продолжается отработка иных лиц, которые могли быть причастны к организации, подготовке и финансированию теракта», - приводит его слова издание.

Бастыркин также отметил, что в настоящее время проверяются связи между обвиняемыми через единые центры сбора средств на совершение теракта.

Напомним, трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта 2024 года. В здание ворвались террористы и расстреляли людей перед концертом группы «Пикник». После стрельбы они подожгли зал. Жертвами теракта стали 145 человек. Более 500 получили ранения. По уголовному делу о нападении проходят 12 человек.

#в стране и мире #СК РФ #Александр Бастрыкин #крокус сити
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