Ряд пляжей Австралии закрыли из-за появившихся странных шаров

Появившиеся на побережье Австралии странные шары привели к закрытию ряда пляжей страны. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Северных пляжей страны.

«Девять пляжей закрыты после того, как на побережье был обнаружен белый/серый мусор в форме шара», - говорится в заявлении организации.

Уточняется, что в настоящий момент проводится инспекция и уборка пляжей от подозрительных предметов.

Как сообщает РИА Новости, это уже не первый раз, когда подобные шары появляются на пляжах Австралии. Ранее власти Рэндвика закрывали местный пляж из-за появившихся на нем черных шаров, происхождение и материал которых не удалось установить.