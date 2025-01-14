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Ряд пляжей Австралии закрыли из-за появившихся странных шаров

Ранее подобные инциденты уже происходили на побережье страны.
Глеб Владовский 2025-01-14 20:33:53
© Фото: randwick.nsw.gov.au

Появившиеся на побережье Австралии странные шары привели к закрытию ряда пляжей страны. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Северных пляжей страны.

«Девять пляжей закрыты после того, как на побережье был обнаружен белый/серый мусор в форме шара», - говорится в заявлении организации.

Уточняется, что в настоящий момент проводится инспекция и уборка пляжей от подозрительных предметов.

Как сообщает РИА Новости, это уже не первый раз, когда подобные шары появляются на пляжах Австралии. Ранее власти Рэндвика закрывали местный пляж из-за появившихся на нем черных шаров, происхождение и материал которых не удалось установить.

#в стране и мире #австралия #мусор #Пляжи #закрытие пляжей
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