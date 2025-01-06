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В Австралии самолет прервал взлет из-за дыма под фюзеляжем

Шасси воздушного судна залили противопожарной пеной, никто из пассажиров не пострадал.
Елизавета Кондрикова 2025-01-06 01:35:22
© Фото: Roberto Tuero Keystone Press Agency Globallookpress

Боинг EY 461, готовящийся к рейсу Мельбурн - Абу-Даби, был вынужден прервать взлет по «техническим причинам» - из-за появления дыма под самолетом, пишет издание The National. Инцидент произошел в воскресенье, 5 января.

«Пожарная служба нанесла пену на шины шасси самолета, что является обычной мерой предосторожности после прерванного взлета на высокой скорости», - приводит издание сообщение эмиратской авиакомпании Etihad Airways.

Уточняется, что на борту находился 271 пассажир, никто из них не пострадал, пассажиры благополучно высадились и вернулись в терминал. В результате инцидента экипажу было отказано во взлете, борт сразу же окружили пожарные машины, пишет издание.

По данным UK Mirror, у самолета лопнули шины. Из-за повреждения аварийные службы аэропорта не смогли сразу же отбуксировать его со взлетно-посадочной полосы, что повлияло на работу воздушной гавани австралийского Мельбурна.

#Самолет #оаэ #австралия #Мельбурн #шасси #дым #взлет
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