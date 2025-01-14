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В ФРГ признали, что Россия соблюдала контракты по поставкам газа

По словам депутата Вагенкнехт, санкции ЕС вынудили Германию изменить систему энергоснабжения.
Глеб Владовский 2025-01-14 18:59:28
© Фото: Xinhua Ukrinform Sergei Gudak Globallookpress

Россия, несмотря на, всегда соблюдала контракты по поставкам газа. Такое заявление сделала немецкий депутат Сара Вагенкнехт в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Она отметила, что в Европе цены на газ выросли после того, как Украина перекрыла транзит голубого топлива через свою территорию.

«Россия все это время продолжала поставлять газ через Украину. И Украина за год получила почти миллиард за счет транзитных пошлин. Россия исторически соблюдала контракты», - приводит ее слова 360.ru.

Депутат также подчеркнула, что санкции ЕС наложили свой отпечаток на систему энергоснабжения страны. В результате, безопасное снабжение электроэнергией населения Германии обеспечить пока не удалось.

В ФРГ не раз высказывались о необходимости запустить газопровод «Северный поток» в том числе с целью получения дешевых энергоресурсов. Так, 11 ноября кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель призвала власти начать поставки российского газа по уцелевшей после диверсии нитке.

#Россия #в стране и мире #Германия #поставки газа #нарушения #контракты
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