Россия, несмотря на, всегда соблюдала контракты по поставкам газа. Такое заявление сделала немецкий депутат Сара Вагенкнехт в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Она отметила, что в Европе цены на газ выросли после того, как Украина перекрыла транзит голубого топлива через свою территорию.

«Россия все это время продолжала поставлять газ через Украину. И Украина за год получила почти миллиард за счет транзитных пошлин. Россия исторически соблюдала контракты», - приводит ее слова 360.ru.

Депутат также подчеркнула, что санкции ЕС наложили свой отпечаток на систему энергоснабжения страны. В результате, безопасное снабжение электроэнергией населения Германии обеспечить пока не удалось.

В ФРГ не раз высказывались о необходимости запустить газопровод «Северный поток» в том числе с целью получения дешевых энергоресурсов. Так, 11 ноября кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель призвала власти начать поставки российского газа по уцелевшей после диверсии нитке.