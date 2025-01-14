Мирошник рассказал о насилии в отношении пленных из ВС РФ

ВСУ применяют насилие в отношении российских военнопленных, вплоть до расстрела, украинская сторона также часто отказывается от обмена военнопленными. Об этом сообщил в беседе со «Звездой» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, вернувшиеся из плена бойцы под запись рассказывают о зверствах, которые устраивали в отношении них военные ВСУ.

«К находившимся в тайных тюрьмах военнослужащим, которые сдались в плен, применяют различные формы насилия, вплоть до расстрела. Такого рода материалы боевики не стесняются выкладывать в Сеть», - пояснил дипломат.

Мирошник также отметил, что киевский режим утаивает число находящихся у них российских военных, а некоторых из них отдавать они категорически отказываются. Зачастую это связано с тем, что Киев очень избирателен в выборе военнопленных, которых им нужнее вытащить у России. Простые рядовые военнослужащие Украине неинтересны.

«Обычных рядовых солдат Украина предпочитает не забирать, а их сотни. Их интересуют обмены на каких-то радикалов, офицеров отдельных спецальностей», - рассказал дипломат.

Ранее Мирошник заявил, что Запад создал «дипломатическую крышу» для развития неонацизма. В качестве примера он привел приглашение на неформальное заседание Совета Безопасности ООН боевика «Азова»* (признан террористической организацией, запрещенной в России) в качестве докладчика.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.