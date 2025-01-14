Теннисист Медведев избил сетку и сломал ракетку на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в порыве эмоций избил сетку и сломал об нее ракету во время матча первого круга Australian Open. Причиной такого поведения спортсмена стал проигранный матч.

Соперником Медведева стал спортсмен из Таиланда Касидит Самрей, пишет 360.ru. Он является 418-ой ракеткой мира. В третьем сете российский теннисист уступил таиландцу со счетом 3:6.

После того как он проиграл мяч на подаче Самрея, разгневанный россиянин подошел к сетке и стал наносить по ней удары. В результате спортивный инвентарь сломался, а вместе с ним и камера, расположенная на сетке.

Ранее Даниил Медведев прошел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. Спортсмен тогда обыграл сербского теннисиста Душана Лайовича.