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Теннисист Медведев избил сетку и сломал ракетку на Australian Open

Инцидент произошел во время игры против теннисиста из Таиланда Касидита Самрея.
Игнат Далакян 2025-01-14 17:48:16
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Российский теннисист Даниил Медведев в порыве эмоций избил сетку и сломал об нее ракету во время матча первого круга Australian Open. Причиной такого поведения спортсмена стал проигранный матч.

Соперником Медведева стал спортсмен из Таиланда Касидит Самрей, пишет 360.ru. Он является 418-ой ракеткой мира. В третьем сете российский теннисист уступил таиландцу со счетом 3:6.

После того как он проиграл мяч на подаче Самрея, разгневанный россиянин подошел к сетке и стал наносить по ней удары. В результате спортивный инвентарь сломался, а вместе с ним и камера, расположенная на сетке.

Ранее Даниил Медведев прошел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. Спортсмен тогда обыграл сербского теннисиста Душана Лайовича.

#Спорт #в стране и мире #теннис #australian open #даниил медведев #ракетка
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