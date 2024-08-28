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Медведев обошел сербского теннисиста и пробился во второй круг US Open

Российская ракетка Даниил Медведев прошел во второй круг US Open, обыграв серба Душана Лайовича.
Дарина Криц 2024-08-28 04:26:06
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress

Теннисист Даниил Медведев прошел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Первая ракетка России обошел сербского соперника - Душана Лайовича. Их встреча в Нью-Йорке продолжалась 2 часа 35 минут и закончилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

Вместе с Медведевым во второй круг пробился теннисист из Франции Артур Фис (24). Со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 6:2 он обыграл американца Ленера Тина.

В конце июля, во время Олимпийский игр во Франции, Медведев разгромил австралийца Ринки Хидзикату со счетом 6:2, 6:1.

 

#Спорт #в стране и мире #теннис #даниил медведев #US Open #Открытый чемпионат США по теннису
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