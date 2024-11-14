Патрушев: Запад недоволен связями РФ с прикаспийскими странами

Коллективный Запад недоволен расширением связей России с государствами Южного Кавказа и Центральной Азии. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по развитию судостроительного комплекса Астраханской области.

Помощник главы государства назвал Каспийское море уникальным водоемом, который обладает не только нефтяными, газовыми ресурсами, хорошим транзитным потенциалом, но и выгодным военно-стратегическим положением.

«Расширение взаимодействия между Россией, странами Южного Кавказа, Центральной Азии и взятый курс прикаспийских государств на решение региональных проблем вызывают недовольство коллективного Запада», - сказал он.

Как утверждает Патрушев, Вашингтон и страны Евросоюза пытаются обострить отношения данных стран, снизить связи в политической и торговой сферах. Председатель Морской коллегии призвал комплексно походить к решению вопросов, направленных на развитие Каспия.

Ранее Патрушев заявил, что Россия удерживает мировое лидерство в строительстве атомных судов.