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Лавров: данные с «черных ящиков» самолета AZAL не совпали с выводами СМИ

Ранее сообщалось, что найденные на месте крушения бортовые самописцы передали в Бразилию. В их расшифровке помогут также специалисты из РФ.
Глеб Владовский 2025-01-14 16:06:42
© Фото: Azamat Sarsenbayev, Xinhua, Globallookpress

Расшифровка бортовых самописцев с самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) не подтвердила некоторых предварительных выводов, опубликованных в СМИ. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы открыли "черные ящики", их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования», - рассказал дипломат на пресс-конференции.

Политик также призвал не нагнетать атмосферу в медийном пространстве, используя не подтвержденные бортовыми самописцами данные.

Напомним, что утром 25 декабря 2024 года неподалеку от города Актау в Казахстане пассажирский самолет потерпел крушение. На его борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян. Найденные «черные ящики» Казахстан передал на экспертизу в Бразилию. В их расшифровке помогут также специалисты из РФ.

#в стране и мире #Сергей Лавров #МИД РФ #Казахстан #Бразилия #Черные ящики #бортовой самописец #расшифровка #данные сми
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