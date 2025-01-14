Лавров: данные с «черных ящиков» самолета AZAL не совпали с выводами СМИ

Расшифровка бортовых самописцев с самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) не подтвердила некоторых предварительных выводов, опубликованных в СМИ. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы открыли "черные ящики", их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования», - рассказал дипломат на пресс-конференции.

Политик также призвал не нагнетать атмосферу в медийном пространстве, используя не подтвержденные бортовыми самописцами данные.

Напомним, что утром 25 декабря 2024 года неподалеку от города Актау в Казахстане пассажирский самолет потерпел крушение. На его борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян. Найденные «черные ящики» Казахстан передал на экспертизу в Бразилию. В их расшифровке помогут также специалисты из РФ.