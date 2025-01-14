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Стало известно, какую опасность таит в себе варенье

По словам эксперта, содержащееся в нем огромное количество сахара может не только навредить печени.
Глеб Владовский 2025-01-14 16:20:05
© Фото: Victor Lisitsyn, Globallookpress

Не секрет, что многие из нас любят с детства варенье. Однако далеко не каждый знает о том, какую опасность таит это лакомство. Чего стоит опасаться при употреблении варенья, рассказала в беседе с Life диетолог Елена Соломатина.

«Сейчас сахар добавляется везде - в йогурты, соусы, даже туда, где мы не ожидаем его увидеть, например в хлеб и другие изделия. Проконтролировать это достаточно сложно. Особенно много сахара в варенье», - пояснила эксперт.

Она также отметила, что избыток сахара приводит в том числе к ожирению печени и набору веса. Кроме того, существует риск заработать диабет второго типа или даже деменцию.

Ранее диетолог рассказала, как правильно хранить варенье и не допустить его порчи. В противном случае это чревато проблемами со здоровьем.

#варенье #опасность продуктов #чрезмерное потребление
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