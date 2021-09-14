Диетолог назвала признаки испорченного варенья

Традиционный русский десерт - варенье - необходимо правильно готовить и хранить, иначе можно навредить своему здоровью. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина радио Sputnik.

«Самое быстропортящееся варенье - „пятиминутка“. Срок хранения зависит от количества сахара - чем его больше, тем дольше хранится варенье, и от самого продукта - чем больше в нем влаги, тем варенье быстрее портится. Важно хорошо проварить продукт, стерилизовать и закрыть железной крышкой. Хранить его нужно в темном и прохладном месте, чтобы не допустить процесса окисления или развития патогенов», - отметила Соломатина.

Также врач обратила внимание на плесневелую корочку. По словам Соломатиной, никакая термическая обработка не поможет, поэтому такую банку нужно сразу выбрасывать.

«Варенье может покрываться плесневелой корочкой. Пусть это даже пятнышко - банку надо выбрасывать. Никакая термическая обработка уже не поможет, делать кисели и так далее из такого продукта тоже не следует, потому что в нем уже есть афлатоксин (ядовитое вещество - прим. ред.). Споры этого грибка есть в самом продукте, и, если они попадут в наш организм, может быть и видимое отравление», - рассказала диетолог.

Кроме этого, нельзя есть варенье, крышка которого вздулась, поскольку это может быть смертельно опасным.

«Бомбаж (вздутие крышки - прим. ред.) бывает, если продукты не очень хорошо промываются. Тогда опасные бактерии, живущие в земле, попадают в банку и вырабатывают ботулотоксин (яд, вызывающий поражение нервной системы - прим. ред.). Если банку герметично закрывают, они там прекрасно развиваются в безвоздушном пространстве, и все может закончиться летальным исходом», - отметила Елена Соломатина.

Эксперты выяснили, какая доза сладкого в день безопасна для организма. Диетологи напоминают, что наибольшее количество сахара содержится в консервированных овощах, готовых завтраках и обезжиренных молочных продуктах.