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Байден признал, что из-за санкций против РФ подорожает бензин в США

В пятницу, 10 января, Белый дом объявил о введении самых агрессивных санкций против российского ТЭК, под ограничения попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».
Елизавета Кондрикова 2025-01-11 02:52:56
© Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP, Keystone Press Agency Globallookpress

Президент США Джо Байден признал, что новые антироссийские санкции против энергетического сектора затронут сами Соединенные Штаты и могут привести к подорожанию бензина в стране. По словам президента, подобное увеличение цен будет незначительным.

«Вероятно, что цены на топливо могут вырасти на 3-4 цента за галлон», - сказал Байден в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что очередной пакет ограничений должен оказать глубокое влияние на рост российской экономики.

Напомним, в пятницу, 10 января, Белый дом объявил о введении самых агрессивных санкций против российского ТЭК, которые стали самыми масштабными в этой сфере за все время. В США рассчитывают, что новые ограничения будут стоить России «миллиарды долларов ежемесячно».

#Россия #сша #Джо Байден #Антироссийские санкции #энергетический сектор
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