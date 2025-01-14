ВС РФ уничтожили украинских минометчиков в районе села Терны в ДНР

Минобороны России сообщило об уничтожении украинской минометной позиции в районе населенного пункта Терны на территории Донецкой Народной Республики. Это стало заслугой артиллеристов и дроноводов 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Запад».

Минометчиков врага обнаружили при помощи средств воздушной разведки военнослужащие все той же 144-й дивизии. Неприятель находился в лесистой местности и вел огонь в сторону российских войск.

Определив и подтвердив координаты миномета, к делу привлекли российскую артиллерию и оператора расчета ударных беспилотников. В результате удалось поразить укрытие с боевиками и миномет ВСУ. Наши военнослужащие смогли наблюдать взрывы и детонацию вражеского боекомплекта.

Ранее об освобождении населенного пункта Терны сообщало Минобороны России. Помимо этого, наши войска взяли под контроль и населенный пункт Нескучное - кадры боев за него также предоставило российское оборонное ведомство.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.