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ВС РФ уничтожили украинских минометчиков в районе села Терны в ДНР

Минометную позицию врага обнаружили при помощи средств воздушной разведки 144-й мотострелковой дивизии.
2025-01-14 16:31:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинской минометной позиции в районе населенного пункта Терны на территории Донецкой Народной Республики. Это стало заслугой артиллеристов и дроноводов 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Запад».

Минометчиков врага обнаружили при помощи средств воздушной разведки военнослужащие все той же 144-й дивизии. Неприятель находился в лесистой местности и вел огонь в сторону российских войск. 

Определив и подтвердив координаты миномета, к делу привлекли российскую артиллерию и оператора расчета ударных беспилотников. В результате удалось поразить укрытие с боевиками и миномет ВСУ. Наши военнослужащие смогли наблюдать взрывы и детонацию вражеского боекомплекта.   

Ранее об освобождении населенного пункта Терны сообщало Минобороны России. Помимо этого, наши войска взяли под контроль и населенный пункт Нескучное - кадры боев за него также предоставило российское оборонное ведомство.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#артиллерия #миномет #бпла #ДНР #Донбасс #спецоперация #Терны
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