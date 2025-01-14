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Лавров: Трамп признал ложь НАТО при подписании соглашений о безопасности

Дипломат подчеркнул, что в НАТО занимаются именно тем, что обещали не делать.
Глеб Владовский 2025-01-14 15:13:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Избранный президент США Дональд Трамп признал тот факт, что в НАТО лгали при подписании многочисленных документов по безопасности. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат подчеркнул, что ни одно государство или организация в рамках ОБСЕ не претендует на доминирование. Кроме того, никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

«Вот НАТО занималась ровно тем, что обещала не делать. И Трамп об этом сказал. Это впервые из уст не только американского руководителя, но и из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали», - рассказал Лавров на пресс-конференции.

Напомним, что в Сети появилась информация о том, что Трамп работает над сделкой, подразумевающей отказ НАТО от расширения на восток.

#в стране и мире #Сергей Лавров #НАТО #Дональд Трамп #МИД РФ #ложь
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