Лавров: Трамп признал ложь НАТО при подписании соглашений о безопасности

Избранный президент США Дональд Трамп признал тот факт, что в НАТО лгали при подписании многочисленных документов по безопасности. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат подчеркнул, что ни одно государство или организация в рамках ОБСЕ не претендует на доминирование. Кроме того, никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

«Вот НАТО занималась ровно тем, что обещала не делать. И Трамп об этом сказал. Это впервые из уст не только американского руководителя, но и из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали», - рассказал Лавров на пресс-конференции.

Напомним, что в Сети появилась информация о том, что Трамп работает над сделкой, подразумевающей отказ НАТО от расширения на восток.