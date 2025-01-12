Отсчет пошел: что происходит в мировом сообществе перед инаугурацией Трампа

До инаугурации избранного президента США Дональда Трампа осталась ровно неделя. Ранее новый глава Белого дома в ходе предвыборной компании поставил себе первоочередную задачу — решение украинского конфликта. На этой неделе он вновь высказался на эту тему.

Трамп заявил, что в провале переговоров с Россией - виноват Байден, который отказался разговаривать с Путиным. Кроме того, он считает, что Украина не сможет стать членом НАТО. Новый американский лидер отметил, что понимает позицию России по этому вопросу.

«Самая большая ошибка, которую совершил Байден, в том, что он никогда не разговаривал с Путиным. Они не общались более двух лет. А президент Трамп умеет вести переговоры. Речь идет о перспективе, например, в течение 100 дней», — сказал будущий спецпосланник по Украине в администрации Трампа Кит Келлог.

В связи с этим, Трамп обозначил новые, более реалистичные сроки начала возможных переговоров. Он допустил, что разговор с Путиным по Украине может состояться в течение первых шести месяцев, после его вступления в должность.

Что касается Зеленского, то он продолжает идти на любые провокации ради того, чтобы продлить дни существования своего режима. На фоне этой ситуации Байден пытается накачать деньгами Украину до окончания президентского срока.

Что собирается делать Трамп с Украиной? Чем обернется новый срок американского лидера? Что говорит Зеленский на фоне перемены ситуации? Обо всем этом - в новом материале Ольги Беловой.