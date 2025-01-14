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В Москве простились с Евгенией Добровольской

Траурная церемония прошла в МХТ имени А.П. Чехова.
Сергей Лебедев 2025-01-14 13:14:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня в Московском художественном театре им. А.П. Чехова простились с народной артисткой Российской Федерации Евгенией Добровольской. Проводить актрису в последний путь пришли ее родные, друзья, коллеги и поклонники.

Среди присутствовавших на траурной церемонии были Константин Хабенский, Константин Эрнст, Ирина Пегова, Сергей Гармаш, Юлия Пересильд, Игорь Верник и другие.

«Безумно талантливая, безумно искренний, светлый, очень мощный человек», - отметил актер Александр Самойленко, пришедший попрощаться с известной артисткой.

После прощания гроб с телом Евгении Добровольской вынесли из театра под аплодисменты собравшихся. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни в пятницу, 10 января. Артистка скончалась в возрасте 60 лет.

#прощание #похороны #МХТ имени Чехова #Евгения Добровольская
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