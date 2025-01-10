Народная артистка России Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет

Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась в возрасте 60 лет. Об этом сообщили в МХТ имени Чехова.

«Невероятно трудно это произнести и невозможно принять… Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной», — следует из сообщения.

В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью. О дате и времени прощания сообщат дополнительно.

Известно, что Добровольская с 1991 года служила в МХТ имени Чехова. Снималась в сериалах «Королева Марго», «Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского», «Участок», «Заколдованный участок», «Охота на изюбря», «Белая гвардия», «Монастырь», «Актрисы» и других.